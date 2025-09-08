Генштаб: На фронте зафиксировали 156 боевых столкновений за сутки

На фронте 7 сентября произошло 156 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Всего в течение прошедших суток зафиксировано 156 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, всего сбросил 38 управляемых авиационных бомб и осуществил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Марковки, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Вольное, Котлиное, Новоподгорное, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Звирово, Промень, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах Камышувахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александраграда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии.

На Гуляйпольском направлении в течение минувших суток враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.