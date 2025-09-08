Все разделы
Оккупанты повредили предприятия в Николаеве и Киевской области

Ирина БалачукПонедельник, 8 сентября 2025, 08:32
Оккупанты повредили предприятия в Николаеве и Киевской области
Фото ГСЧС

Ночью 8 сентября российские оккупанты атаковали Киевскую, Николаевскую и Днепропетровскую области беспилотниками – повредили производственное предприятие, здание пожарной охраны и частный дом.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью в Николаевской области сбит/подавлен один ударный БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков в г. Николаев повреждены помещения и техника на производственном предприятии. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет".

Детали: В Николаевском районе 7 сентября россияне повредили складское помещение в с. Днепровское. Обошлось без пострадавших.

Еще один пожар на предприятии вспыхнул в результате атаки в Киевской области. 

 
фото гсчс

"Ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован. На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", – сообщили в ГСЧС.

В Днепропетровской области в результате российской атаки также бушевали пожары.

Прямая речь Лысака: "В Богдановской общине Павлоградского района из-за атаки БпЛА возник пожар. Его ликвидировали. Под вражеским ударом оказалась Синельниковщина. Противник применил БпЛА по Межевской и Покровской общинам. Загорелись админздание, хозяйственная постройка и летняя кухня".

 
фото гсчс

Из артиллерии и FPV-дронами россияне атаковали Никопольский район. Громко было в райцентре, Покровской, Мировской, Марганецкой общинах. В результате обстрела горела сухая трава, повреждены частный дом и хозяйственная постройка. 

 
фото гсчс

В ГСЧС добавили, что в Покровской общине Синельниковского района россияне ударили дроном по административному зданию местной пожарной охраны – там вспыхнул пожар. Возгорание оперативно потушили.

По словам Лысака, ночью над Днепропетровской областью сбили 3 российских беспилотника.

Киевская областьНиколаевДнепропетровская областьпожар
