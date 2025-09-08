Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала Украину 142 БПЛА, 112 из них удалось уничтожить

Анастасия ПроцПонедельник, 8 сентября 2025, 09:39
Россия атаковала Украину 142 БПЛА, 112 из них удалось уничтожить
Иллюстрация: ВС

С вечера 7 сентября российские оккупанты атаковали Украину 142 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 112 дронов удалось уничтожить, однако есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Реклама:

Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) – в 1 локации".

Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Брянск, Орёл, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.

Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Силы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
Новый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
ВС: Противник атаковал 91 беспилотником, 18 из них попали в цель
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: