Россия атаковала Украину 142 БПЛА, 112 из них удалось уничтожить

С вечера 7 сентября российские оккупанты атаковали Украину 142 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 112 дронов удалось уничтожить, однако есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) – в 1 локации".

Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Брянск, Орёл, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.