В Польше у границы с Беларусью упал дрон с надписями на кириллице – прокуратура 

"Неопознанный летающий объект", остатки которого обнаружили в Польше у границы с Беларусью, оказался дроном без взрывной части, сообщила прокуратура страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Дословно польская прокуратура: "Беспилотник упал в 300 м от пограничного перехода, он, вероятно, был без взрывной части и имел надписи кириллицей".

Детали: В настоящее время жандармерия обеспечивает охрану места происшествия.

Предыстория: