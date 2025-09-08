Все разделы
В Польше у границы с Беларусью упал дрон с надписями на кириллице – прокуратура 

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 8 сентября 2025, 10:43
В Польше у границы с Беларусью упал дрон с надписями на кириллице – прокуратура 
Российский дрон. Фото иллюстративное из Facebook спикера Воздушных сил Юрия Игната

"Неопознанный летающий объект", остатки которого обнаружили в Польше у границы с Беларусью, оказался дроном без взрывной части, сообщила прокуратура страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Дословно польская прокуратура: "Беспилотник упал в 300 м от пограничного перехода, он, вероятно, был без взрывной части и имел надписи кириллицей".

Детали: В настоящее время жандармерия обеспечивает охрану места происшествия.

Предыстория:

  • Утром 8 сентября Пограничная служба  Польши обнаружила остатки неопознанного летающего объекта в районе пограничного перехода в Тересполе. Об инциденте проинформировали соответствующие службы и Окружную прокуратуру в Белой Подляской.
  • 6 сентября в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.
  • Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.
  • Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

