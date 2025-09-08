В "Слуге народа" разработали "правило 133", которое будет влиять на судьбу законопроектов
Чтобы дать народным депутатам ощущение, что их позиция учитывается, в президентской фракции "Слуга народа" ввели "правило 133", которое будет влиять на судьбу законопроектов, вносимых в повестку дня Верховной Рады.
Источник: публикация "Украинской правды" "Седьмой год из пяти. Как у Зеленского пытаются удержать Раду от распада"
Дословно УП: "После пережитого публичного унижения, которое обрушилось на провластных депутатов во время попытки ликвидировать независимость антикоррупционных органов, под куполом Рады зародилось нечто новое.
Называть это зачатками субъектности на седьмом году каденции было бы смешно. Но это новое движение вполне похоже на нежелание депутатов постоянно быть крайними в рядах нардепов".
Детали: После июльских событий президент Владимир Зеленский пообещал встретиться со своей фракцией. Встреча должна была состояться еще до восстановления независимости антикоррупционных органов, правда, до сих пор не состоялась.
А пока депутаты ее ждут, руководство фракции и Рады согласилось на введение еще одного внутреннего правила, которое должно дать рядовым "слугам" веру в причастность к процессу, идет речь в материале.
"Фракция разработала так называемое "правило 133". Если собирается 133 голоса за определенный законопроект, то его обязательно включаем в повестку дня. Независимо от того, нравится он кому-то или нет.
Так же, если 133 депутата подписались "против" какого-то проекта закона, который уже включен в повестку дня, то мы его оттуда удаляем. Этот механизм еще апробируют, но первые законы уже его прошли", – рассказал УП спикер Рады Руслан Стефанчук.
Подробнее о том, каковы настроения в украинском парламенте и их сотрудничестве с правительством Юлии Свириденко читайте в материале УП.