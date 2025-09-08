В "Слуге народа" разработали "правило 133", которое будет влиять на судьбу законопроектов

Чтобы дать народным депутатам ощущение, что их позиция учитывается, в президентской фракции "Слуга народа" ввели "правило 133", которое будет влиять на судьбу законопроектов, вносимых в повестку дня Верховной Рады.

Источник: публикация "Украинской правды" "Седьмой год из пяти. Как у Зеленского пытаются удержать Раду от распада"

Дословно УП: "После пережитого публичного унижения, которое обрушилось на провластных депутатов во время попытки ликвидировать независимость антикоррупционных органов, под куполом Рады зародилось нечто новое.

Реклама:

Называть это зачатками субъектности на седьмом году каденции было бы смешно. Но это новое движение вполне похоже на нежелание депутатов постоянно быть крайними в рядах нардепов".

Детали: После июльских событий президент Владимир Зеленский пообещал встретиться со своей фракцией. Встреча должна была состояться еще до восстановления независимости антикоррупционных органов, правда, до сих пор не состоялась.

А пока депутаты ее ждут, руководство фракции и Рады согласилось на введение еще одного внутреннего правила, которое должно дать рядовым "слугам" веру в причастность к процессу, идет речь в материале.

РЕКЛАМА:

"Фракция разработала так называемое "правило 133". Если собирается 133 голоса за определенный законопроект, то его обязательно включаем в повестку дня. Независимо от того, нравится он кому-то или нет.

Так же, если 133 депутата подписались "против" какого-то проекта закона, который уже включен в повестку дня, то мы его оттуда удаляем. Этот механизм еще апробируют, но первые законы уже его прошли", – рассказал УП спикер Рады Руслан Стефанчук.

Подробнее о том, каковы настроения в украинском парламенте и их сотрудничестве с правительством Юлии Свириденко читайте в материале УП.