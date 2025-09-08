Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Делегация ЕС полетит в США обсудить совместные санкции против России – СМИ

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 11:30
Делегация ЕС полетит в США обсудить совместные санкции против России – СМИ
фото: Getty images

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против около шести банков и энергетических компаний РФ – на этой неделе делегация ЕС посетит Вашингтон, чтобы обсудить возможность совместных действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Евросоюз обсуждает санкционный пакет, который станет 19-м с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Реклама:

ЕС надеется координировать некоторые из своих мер с Соединенными Штатами, заявили источники, высказавшиеся на условиях анонимности. Делегация чиновников ЕС на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с американскими коллегами и обсудить возможность совместных действий.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши партнеры в Европе поддержали нас", – заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью программе NBC в воскресенье.

США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы в отношении России, надеясь, что "колапс" российской экономики заставит Путина сесть за стол мирных переговоров с Украиной, добавил он.

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп до сих пор воздерживался от введения прямых санкций против России. Однако Трамп удвоил тарифы на товары из Индии до 50% из-за ее продолжения закупок российской нефти.

Кроме дополнительных сборов с покупателей российской нефти, США рассматривают возможность введения санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров РФ и энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл" как часть перечня потенциальных вариантов, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.

По словам источников, будущий пакет ограничений ЕС предусматривает ужесточение санкций в отношении российских судов "теневого флота", нефтетрейдеров в третьих странах и может предусматривать запрет на перестрахование танкеров, находящихся в списке.

Предыстория:

санкцииРосcияЕССША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
санкции
Трамп заявил о готовности перейти ко "второй фазе" санкций против РФ
В США заявляют, что готовы вместе с Европой довести экономику РФ до "полного коллапса"
Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые незаконно удерживают граждан США
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: