"Слуги" создали Раду коалиции для координации работы ВР, ОП и правительства 

В Украине заработала новая площадка для координации работы между Верховной Радой, Офисом президента и Кабинетом министров, которая получила название Рада коалиции.

Источник: статья "Украинской правды" "Седьмой год из пяти. Как у Зеленского пытаются удержать Раду от распада"

Детали: С похожей идеей еще до полномасштабного вторжения выступил глава парламента Руслан Стефанчук, но начало большой войны этот формат разрушило.

"Теперь же появился новый механизм – в его состав входит руководство Верховной Рады, лидеры фракции власти, главы комитетов, а также министры и их заместители.

Фактически, это около полусотни человек, объединенных в общий чат. Регулярно мы собираемся для рассмотрения отдельных важных направлений работы. Например, вопросы ветеранов: и вот по этому кластеру приглашаются все заинтересованные лица и согласовывается общая повестка дня для парламента, правительства, Офиса президента и других. Чтобы действовали как одна команда", – пояснил суть идеи Стефанчук.

По данным автора статьи, идея создания Совета коалиции зародилась еще на этапе формирования нового правительства Юлией Свириденко, но взрыв антиантикоррупционного скандала резко сделал создание подобного органа для обмена мнениями приоритетным и реально запустил процесс.

"Когда Юлю начали активно продвигать на премьера, то Гетьманцев всех предупредил, что будет этому противодействовать. Ну и им организовали встречу. Была Свириденко, Давид Арахамия и Гетьманцев. Около двух часов они там спорили, обменивались претензиями, но в конце концов договорились создать эту Раду коалиции, чтобы координировать свои действия", – рассказывает УП осведомленный собеседник из президентской фракции.

На Раде коалиции новый премьер представила программу действий своего правительства.

По данным УП, в последнее время заседания этого органа проходят почти регулярно.

Некоторые министры уже даже жаловались изданию, что раньше договариваться было необходимо только с ОП или руководством Рады, а теперь еще и нужно выпросить благосклонность у Гетманцева/Арахамии.

"Но в условиях "приближения выборов", идея которых все больше захватывает парламент и обостряет политическую конкуренцию, такой инструмент позволит новому правительству по крайней мере быть на одной волне с формальным большинством", – говорится в статье.