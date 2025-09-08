Все разделы
Роман Романюк, Алена МазуренкоПонедельник, 8 сентября 2025, 11:41
После волны протестов из-за НАБУ и САП Рада решила штрафовать министров – УП
фото: Getty Images

В Верховной Раде после волны протестов из-за законопроекта об антикоррупционных органах некоторые нардепы "Слуги народа" были возмущены и требовали наказать идеологов этой идеи. Впоследствии парламент поддержал законопроект, который позволит штрафовать чиновников, не приходящих по требованию комитета или Рады.

Источник: статья УП "Седьмой год из пяти. Как у Зеленского пытаются удержать Раду от распада"

Детали: Речь идет о законопроекте №11387, который 3 сентября Рада приняла в целом. По словам нардепа Ярослава Железняка, закон устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин.

Сравнительная таблица законопроекта на сайте ВР свидетельствует о наложении штрафа от восьмисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13600 до 17 тысяч гривен).

Принятие этого закона стало следствием скандала с НАБУ/САП. После первого решения Рады, которое вызвало волну протестов и сопротивления в обществе, во фракции "Слуга народа" появилась группа "злых" депутатов, которые требовали расправы с идеологами "наезда на антикоррупционеров".

Нардепы даже хотели вернуться к рассмотрению законопроекта об интерпелляции. То есть о восстановлении возможности для Верховной Рады требовать отчета от отдельного министра и возможности сразу же отправлять его в отставку по голосованию в Раде. Ведь, на час вопросов к правительству, который состоялся в Раде 5 сентября, от Кабмина пришло всего 5 членов правительства из 17.

Прямая речь собеседника УП из президентской фракции: "В итоге удалось сбить эти революционные идеи. Было же очевидно, что Зеленский такой закон не подпишет, зачем лишний раз ссориться с президентом. Сошлись на том, что разрешили штрафовать министров, которые не приходят по требованию комитета или Рады. Как будто это всем подошло".

Кроме того, по информации УП, президент пообещал встретиться с фракцией "слуг". Встреча должна была состояться еще до восстановления независимости антикоррупционных органов, но до сих пор не состоялась.

