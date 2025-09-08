Все разделы
В Киеве военный на авто выехал на встречную: 2 погибших – ГБР

Ирина БалачукПонедельник, 8 сентября 2025, 12:07
В Киеве военный на авто выехал на встречную: 2 погибших – ГБР
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "КИЕВ ОПЕРАТИВНЫЙ"

Утром 8 сентября в Киеве военный на служебном авто выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, в результате чего погибли 2 человека, в том числе полицейский, сообщает Государственное бюро расследований.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Около 5:50 на ул. Елены Телиги в Киеве штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир – полицейский – погибли на месте происшествия".

Детали: Водитель-военный получил телесные повреждения.

На место аварии прибыли следователи ГБР. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

"Назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП", – подытожили в ГБР.

Telegram-канал "Киев оперативный" опубликовал фото с места аварии.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "КИЕВ ОПЕРАТИВНЫЙ"

  

ГБРДТПКиев
