В НАПК объяснили, почему запрещенные политпартии должны подавать финансовые отчеты

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркивает, что запрет деятельности партии не снимает с нее обязанность подавать финансовые отчеты, поэтому ряд запрещенных в Украине партий должны отчитываться до полной своей ликвидации.

Источник: НАПК

Дословно: "Недавно НАПК опубликовало перечень из более чем 130 политических партий, которые не подали отчеты за II квартал 2025 года. Среди них – "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Коммунистическая партия Украины", "Партия Шария" и другие. Разъясняем особенности отчетности запрещенных политических партий.

Создание и прекращение деятельности политической партии – это сложный и длительный юридический процесс, и даже после запрета – политпартии сохраняют статус юридического лица, а с ним соответствующие права и обязанности, в том числе отчитываться перед НАПК в соответствии с законом "О политических партиях в Украине"".

В агентстве объясняют, что запрет политической партии не равен ее ликвидации как юридического лица .

Запрет деятельности политпартии влечет за собой соответствующие юридические ограничения, в частности участие в выборах, и является основанием для запуска процедуры ее прекращения как юридического лица. Поэтому политическая партия не исчезает мгновенно, а начинаются другие юридические процессы для завершения всех ее дел.

При этом законодательство не предусматривает, что в случае запрета деятельности партия автоматически не должна подавать отчет. Согласно ст. 17 закона она должна отчитываться перед НАПК об имеющемся у нее имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а не о своей деятельности. Такая отчетность имеет важное значение и для процедуры прекращения деятельности партии как юридического лица, отмечают в НАПК.

Вместе с тем выполнение такой обязанности запрещенной политической партией никоим образом не легализует (восстанавливает) возможность осуществлять деятельность.

НАПК контролирует, чтобы никто не скрыл имущество и средства или использовал их незаконно. Особенно если это средства государственного финансирования.

До момента внесения в Реестр записи о прекращении деятельности политической партии как юридического лица, она сохраняет свою определенную правосубъектность. Только после этого ее деятельность считается окончательно прекращенной, в том числе она больше не является субъектом представления отчетности в НАПК.

За непредставление отчетов предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Это, в частности, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

