Открытый дворик Кабмина и новые правила для министров: УП узнала, как Свириденко налаживает сотрудничество с фракцией
Премьер-министр Юлия Свириденко начала налаживать сотрудничество с Верховной Радой через небольшие, но символические шаги – от разрешения депутатам заезжать во внутренний двор Кабмина до обязательного присутствия министров на заседаниях парламентских комитетов.
Детали: По данным УП, премьер постепенно отменила ряд формальных ограничений, которые раздражали парламентариев. В частности, депутатам разрешили заезжать во внутренний двор Кабмина на авто.
"Это такая мелочь, но для многих наших это стало настоящей символической "победой"", – смеясь, рассказывает один из "слуг".
Ещё одно изменение – обязательное присутствие министров на заседаниях комитетов Рады. Если раньше чиновники часто игнорировали приглашения, теперь премьер обязала их посещать парламентские слушания.
Также Свириденко договорилась, что депутаты будут участвовать в региональных поездках правительства.
Отмечается, что ранее мажоритарщики жаловались, что их не только не приглашали, но и физически не пускали на мероприятия во время визитов премьера или министров.
По оценке собеседников УП, эти и другие шаги должны продемонстрировать готовность Свириденко к сотрудничеству и постепенно сблизить её с правящей фракцией.
