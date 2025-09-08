СМИ: Украина заранее сообщила Польше о дроне, нарушившем ее воздушное пространство
По данным Polsat News, украинская сторона заранее предупредила польских пограничников о беспилотнике, который в воскресенье вечером пересек границу и упал в селе Полатичи.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Polsat News
Детали: Как сообщил репортер Polsat News Михал Стела, беспилотник, найденный в воскресенье вечером в селе Полатичи, был обнаружен и отслеживался военными системами перед пересечением границы.
Окружная прокуратура в Люблине раскрыла детали вечернего инцидента на пресс-конференции в понедельник.
"Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, был не нес оружие и имел надписи кириллицей", – сообщила Агнешка Кенпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры.
Стоит отметить, что в субботу в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.
Напомним:
- 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.
- Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.