Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 8 сентября 2025, 13:06
СМИ: Украина заранее сообщила Польше о дроне, нарушившем ее воздушное пространство
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным Polsat News, украинская сторона заранее предупредила польских пограничников о беспилотнике, который в воскресенье вечером пересек границу и упал в селе Полатичи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Polsat News

Детали: Как сообщил репортер Polsat News Михал Стела, беспилотник, найденный в воскресенье вечером в селе Полатичи, был обнаружен и отслеживался военными системами перед пересечением границы.

Окружная прокуратура в Люблине раскрыла детали вечернего инцидента на пресс-конференции в понедельник.

"Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, был не нес оружие и имел надписи кириллицей", – сообщила Агнешка Кенпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры.

Стоит отметить, что в субботу в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.

Напомним:

  • 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.
  • Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

