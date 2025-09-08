СМИ: Украина заранее сообщила Польше о дроне, нарушившем ее воздушное пространство

По данным Polsat News, украинская сторона заранее предупредила польских пограничников о беспилотнике, который в воскресенье вечером пересек границу и упал в селе Полатичи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста Polsat News

Детали: Как сообщил репортер Polsat News Михал Стела, беспилотник, найденный в воскресенье вечером в селе Полатичи, был обнаружен и отслеживался военными системами перед пересечением границы.

Реклама:

Окружная прокуратура в Люблине раскрыла детали вечернего инцидента на пресс-конференции в понедельник.

"Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, был не нес оружие и имел надписи кириллицей", – сообщила Агнешка Кенпка, пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры.

Стоит отметить, что в субботу в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.

РЕКЛАМА:

Напомним: