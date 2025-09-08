В Киеве на месте попадания дрона завершили спасательные работы: 3 погибших

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила аварийно-спасательные работы в Святошинском районе Киева, где российский дрон ночью 7 сентября попал в жилой 9-этажный дом. Вражеская атака унесла жизни 3 человек, среди которых младенец.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе Киева завершены".

Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что по этому адресу еще 11 человек получили ранения. Чрезвычайники спасли 7 жителей дома.

Всего на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекались около 130 спасателей и 21 единица техники ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку.

Предыстория: