В Киеве на месте попадания дрона завершили спасательные работы: 3 погибших
Понедельник, 8 сентября 2025, 13:49
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила аварийно-спасательные работы в Святошинском районе Киева, где российский дрон ночью 7 сентября попал в жилой 9-этажный дом. Вражеская атака унесла жизни 3 человек, среди которых младенец.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе Киева завершены".
Детали: В ГСЧС добавили, что по этому адресу еще 11 человек получили ранения. Чрезвычайники спасли 7 жителей дома.
Всего на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекались около 130 спасателей и 21 единица техники ГСЧС.
Психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку.
Предыстория:
- Ночью 7 сентября российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Сообщалось, что в результате атаки в Святошинском районе погибли мать с младенцем.
- Утром 8 сентября стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов поврежденного россиянами 9-этажного дома в Киеве тело мужчины, таким образом количество жертв вражеской атаки на столицу 7 сентября возросло до 3.
- По данным мэра столицы Виталия Кличко, кроме того, в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина.