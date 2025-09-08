Все разделы
В Иерусалиме произошла стрельба: шесть человек погибли, нападавших ликвидировали

Анастасия ПроцПонедельник, 8 сентября 2025, 13:55
В Иерусалиме произошла стрельба: шесть человек погибли, нападавших ликвидировали
фото: Getty Images

В Иерусалиме на перекрестке Рамот террористы открыли огонь по автобусной остановке. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 15 получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Источники: Times of Israel, Reuters

Детали: Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке Рамот. По предварительным данным, двое мужчин зашли в автобус и открыли огонь по пассажирам.

В полиции сообщили, что оба нападавших ликвидированы. В результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, еще 15 получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Запись с камеры автомобиля на месте происшествия зафиксировала, как люди бежали от остановленного у дороги автобуса, пока раздавались выстрелы. Другое видео зафиксировало лобовое стекло и окна автобуса, пробитые пулями.

Правоохранители назвали нападавших "террористами", но подробностей не сообщили. Группировка ХАМАС поздравила двух палестинских "борцов сопротивления", которых назвала исполнителями атаки, однако официально ответственности за нападение не взяла.

На место стрельбы прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который заявил, что страна ведет "мощную войну против террора".

Израильжертвы
