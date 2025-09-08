Все разделы
В Украину придут дожди – прогноз на ближайшие дни

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 14:27
В Украину придут дожди – прогноз на ближайшие дни
иллюстративное фото Unsplash

В ближайшие двое суток в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, на западе местами туман.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 9 сентября кратковременные дожди, грозы ожидаются местами в Украине в западных областях днем повсеместно, в Карпатах местами значительный дождь.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге до 19°. Днем 21-26°, в южных областях до 29°, в западных областях 18-23°.

В Киеве во вторник местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

10 сентября в южной части Украины и большинстве центральных областей кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, в западных и северных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в юго-восточной части 18-23°.

В столице осадков не предвидится, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура 13-15°, днем 24-26°.

