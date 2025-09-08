Взрывы прогремели в воинской части РФ, причастной к преступлениям в Киевской области – источник

В России атакована воинская часть, которая совершала военные преступления в Киевской области.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны

Детали: 8 сентября вблизи российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части 6912, военнослужащие которой принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Реклама:

По словам источника УП, на парковке возле воинской части сработали два взрывных устройства. Взрывы прогремели около 9 утра, когда российские военные прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеской армии.

После взрывов в районе в/ч спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правду о чрезвычайном происшествии, отмечает собеседник УП.

Справка: Воинская часть 6912 – место дислокации 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, г. Хабаровск, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждениям и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.