Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывы прогремели в воинской части РФ, причастной к преступлениям в Киевской области – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 сентября 2025, 15:22
Взрывы прогремели в воинской части РФ, причастной к преступлениям в Киевской области – источник
эмблема ГУР. иллюстрация разведки

В России атакована воинская часть, которая совершала военные преступления в Киевской области.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны

Детали: 8 сентября вблизи российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части 6912, военнослужащие которой принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Реклама:

По словам источника УП, на парковке возле воинской части сработали два взрывных устройства. Взрывы прогремели около 9 утра, когда российские военные прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеской армии.

После взрывов в районе в/ч спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правду о чрезвычайном происшествии, отмечает собеседник УП.

 

Справка: Воинская часть 6912 – место дислокации 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, г. Хабаровск, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждениям и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

ГУРРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
ГУР
Подразделения КНДР сосредоточены в Курской области и выполняют задачи по усилению границы – ГУР
ГУР: Россия меняет тактику ударов по Украине и применяет модернизированное вооружение
В ГУР рассказали, сколько ракет и истребителей Россия планирует выпустить в этом году
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: