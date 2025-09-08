Все разделы
МИД Эстонии выразил России протест из-за нового нарушения своего воздушного пространства

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 8 сентября 2025, 18:30
Фото - Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

В понедельник, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест России в связи с нарушением воздушного пространства страны, которое произошло 7 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Эстонии 

Детали: Как сообщал ERR, 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии.

Тогда вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. У вертолета не было плана полета, а транспордер был выключен.

Вертолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.

В связи с этим инцидентом МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии.

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкны, это был еще один серьезный и досадный инцидент, особенно учитывая, что это уже третье такое нарушение в этом году.

Напомним, в мае ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Судно принадлежало к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна тогда заявлял, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".

