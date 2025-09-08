Все разделы
Румыния, Венгрия и Чехия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 8 сентября 2025, 18:59
фото getty images

Спецслужбы Румынии, Венгрии и Чехии объявили о ликвидации белорусской разведывательной сети, созданной в Европе, а Прага дополнительно высылает одного сотрудника белорусского посольства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чешскую Службу безопасности и информации

Детали: Разведывательную сеть в Европе создавал Комитет государственной безопасности Беларуси, который стремился наладить сеть агентов и сбора разведывательной информации, говорится в сообщении.

Европейские спецслужбы разоблачили членов и сотрудников КГБ Беларуси, "среди которых был, например, бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который должен был передавать КГБ секретную информацию", говорится в сообщении.

В Службе безопасности и информации Чехии говорят, что белорусам удалось построить агентскую сеть, "прежде всего, благодаря возможности свободно передвигаться по Европе".

Дополнительно Министерство иностранных дел Чехии сказало, что объявляет сотрудника посольства Беларуси, работающего на КГБ, персоной нон грата.

"Мы не потерпим злоупотребления дипломатическим прикрытием для деятельности спецслужб", – добавили в ведомстве.

В марте Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан стран обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.

Перед этим глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис предложил ввести более суровые наказания за шпионаж в пользу другой страны.

РумынияВенгрияЧехияБеларусь
