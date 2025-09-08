Зеленский: Россияне концентрируют снова удары против нашей энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 8 сентября заявил, что россияне концентрируют удары против украинской энергетики.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку – прежде всего технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график поставки. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и прежде всего энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы".

Детали: Также, по словам президента, на Ставке были доклады по производству дронов: качество дронов, количественные показатели.

С министром обороны Украины Денисом Шмыгалем обсудили цели на встрече "Рамштайн".

Прямая речь: "Министр на днях будет на встрече "Рамштайн" – ключевые цели мы определили. Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна" и вообще наших контактов в Европе и США. Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств".

Что предшествовало:

В ночь на 8 сентября Россия осуществила массированную атаку на один из объектов тепловой генерации в Киевской области.