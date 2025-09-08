Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россияне концентрируют снова удары против нашей энергетики

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 сентября 2025, 19:46
Зеленский: Россияне концентрируют снова удары против нашей энергетики
фото - оп

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 8 сентября заявил, что россияне концентрируют удары против украинской энергетики.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку – прежде всего технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график поставки. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и прежде всего энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы".

Реклама:

Детали: Также, по словам президента, на Ставке были доклады по производству дронов: качество дронов, количественные показатели.

С министром обороны Украины Денисом Шмыгалем обсудили цели на встрече "Рамштайн".

Прямая речь: "Министр на днях будет на встрече "Рамштайн" – ключевые цели мы определили. Усиление ПВО – цель номер один для этого "Рамштайна" и вообще наших контактов в Европе и США. Определили также с министром приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

В ночь на 8 сентября Россия осуществила массированную атаку на один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Зеленскийэнергетикароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
В Раду имеют шансы попасть 7 партий
Кто владеет московскими кладбищами. Расследование Ивана Голунова
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: