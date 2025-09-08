Подразделения Сил беспилотных систем поразили НПС "Второво" во Владимирской области РФ

Подразделения Сил беспилотных систем ночью 7 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ.

Источник: командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди

Прямая речь: "Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимировская обл., РФ) немножко попортилась. Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП (Московский кольцевой нефтепродуктопровод).

Численное поражение хробачей нефте-помпы нанесено ночью 07.09.25 подразделением Птиц СБС -14 полк Сил Беспилотных Систем".

Детали: НПС "Второво" - это инфраструктурный объект ПАО "Транснефть", российской компании-оператора магистральных нефтепроводов, предназначенный для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам.