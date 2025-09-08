Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подразделения Сил беспилотных систем поразили НПС "Второво" во Владимирской области РФ

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 сентября 2025, 20:57
Подразделения Сил беспилотных систем поразили НПС Второво во Владимирской области РФ
фото распространено «Мадьяром»

Подразделения Сил беспилотных систем ночью 7 сентября поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ.

Источник: командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди

Прямая речь: "Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимировская обл., РФ) немножко попортилась. Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП (Московский кольцевой нефтепродуктопровод).

Реклама:

Численное поражение хробачей нефте-помпы нанесено ночью 07.09.25 подразделением Птиц СБС -14 полк Сил Беспилотных Систем".

Детали: НПС "Второво" - это инфраструктурный объект ПАО "Транснефть", российской компании-оператора магистральных нефтепроводов, предназначенный для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам.

беспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
видеоНа Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ
Все новости...
беспилотники
До 60% FPV-дронов по госзаказу непригодны или их нужно переделывать – Стерненко
В Киеве на месте попадания дрона завершили спасательные работы: 3 погибших
СМИ: Украина заранее сообщила Польше о дроне, нарушившем ее воздушное пространство
Последние новости
10:20
Глава МИД Британии свой первый зарубежный визит на посту совершает в Украину
10:17
В Украине уменьшилось количество взысканий алиментов: где их больше всего
10:16
Цены на нефть отреагировали на опасения относительно спроса в США
10:16
Британия выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период
10:12
фотоПринц Гарри приехал в Киев по приглашению украинского правительства
09:58
"Сложно, но надежда есть": история реабилитации военного, потерявшего зрение из-за тяжелого ранения на фронте
09:57
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
09:45
Германия хочет ужесточить визовые ограничения для россиян в Шенгене
09:43
Противовоздушная оборона обезвредила 33 российских дрона в ночь на пятницу
09:37
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: