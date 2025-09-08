В НАБУ говорят, что факты СБУ в отношении "крота" были задолго до его работы в бюро

В НАБУ в ответ на публикацию СБУ по "кроту" сообщили, что обнародованные доказательства уголовных правонарушений указанного сотрудника касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в НАБУ.

Источник: НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП поддерживают исключительную важность выявления российских агентов в рядах всех без исключения правоохранительных органах Украины. Вместе с тем, мы выступаем за соблюдение всех установленных законом процедур.

Подчеркиваем, что обнародованные СБУ доказательства уголовных преступлений указанного сотрудника касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в НАБУ. Любой другой информации о его преступных действиях во время работы в подразделении "Д-2" НАБУ пока не предоставлялось".

Детали: Там также добавили, что НАБУ ожидает все имеющиеся в СБУ материалы дела в отношении указанного сотрудника.

Также в СБУ направили запрос о проведении допроса указанного сотрудника в рамках начатого служебного расследования.

"Эти материалы и показания необходимы НАБУ для завершения служебного расследования и принятия дальнейших административных решений", – добавляют в бюро.

Предыстория:

21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.

Перед этим Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным источника УП, речь шла о Викторе Гусарове.

На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.

Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

8 сентября СБУ и Офис генпрокурора заявили, что задержанный в июле сотрудник НАБУ Виктор Гусаров входил в масштабную агентурную сеть российских спецслужб. В эту сеть входили еще трое агентов, разоблаченных ранее. Они имели доступ к государственной тайне и документам с ограниченным доступом, использовали конспиративные методы и много лет передавали информацию ФСБ.

