На Харьковщине из-за взрывчатки пострадали дети: они в тяжелом состоянии

Двое детей пострадали из-за взрыва взрывоопасного предмета на Харьковщине в Купянском районе.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня в Купянском районе, на территории Великобурлукской громады, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.

В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое".

Детали: В ГСЧС напоминают, ни в коем случае не касаться подозрительных предметов, не поднимать их и не пытаться самостоятельно переместить.