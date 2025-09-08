На Харьковщине из-за взрывчатки пострадали дети: они в тяжелом состоянии
Понедельник, 8 сентября 2025, 21:38
Двое детей пострадали из-за взрыва взрывоопасного предмета на Харьковщине в Купянском районе.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Сегодня в Купянском районе, на территории Великобурлукской громады, недалеко от села Зеленый Гай произошел взрыв взрывоопасного предмета, предварительно гранаты.
Реклама:
В результате происшествия пострадали двое мальчиков 2013 г.р. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое".
Детали: В ГСЧС напоминают, ни в коем случае не касаться подозрительных предметов, не поднимать их и не пытаться самостоятельно переместить.