Правительственный кризис во Франции: Макрон назначит следующего премьера "в ближайшие дни"

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 8 сентября 2025, 21:49
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото Getty images

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен назначить преемника премьера Франсуа Байру, правительство которого не получило вотума доверия от парламента в понедельник.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Макрон, как отмечается, "принимает к сведению" отставку Байру, которого не поддержали во время голосования за доверие в Национальной ассамблее Франции, и назначит его преемника "в ближайшие дни".

Французский президент таким образом, вероятно, отвергает вариант роспуска парламента и досрочных выборов, на котором настаивает ультраправое "Национальное объединение".

После провала вотума доверия правительству Байру он должен подать Макрону прошение об отставке утром во вторник, после чего останется на посту в качестве исполняющего обязанности.

Правительство Байру проработало девять месяцев и стало четвертым за два года, которое досрочно завершает полномочия.

Подробнее об этом в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь

Также смотрите свежее видео "ЕвроПравды" о политической ситуации во Франции

ФранцияМакрон
