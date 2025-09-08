В Хмельницком мужчина взорвал гранату: травмировал себя и прохожего

Вечером понедельника в Хмельницком произошел взрыв: мужчина взорвал предмет, похожий на гранату, есть пострадавшие.

Источник: полиция Хмельницкой области

Дословно: "Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома по улице Заречанской в Хмельницком.

По предварительной информации, 45-летний хмельничанин взорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки.

Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра".

фото - полиция хмельницкой области

Детали: Обоих мужчин доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.