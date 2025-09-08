Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест
Понедельник, 8 сентября 2025, 22:10
Голосеевский районный суд Киева отменил ночной домашний арест бывшему заместителю мэра Виталия Кличко Владимиру Прокопиву.
Источник: Прокопив в Facebook
Прямая речь: "Я 4 месяца провел под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, как суперопасный преступник. Затем еще месяц под ночным арестом и сейчас наконец суд решил, что, видимо, не такой и опасный я для общества, как это сначала пытались подать органы следствия".
Детали: Суд изменил ночной домашний арест на личное обязательство.
Что предшествовало:
- Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест.
- Правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов. Вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.
- Сам Прокопив после вручения ему подозрения заявил, что обвинения против него являются "абсурдными", а дело против него "политическое".
- В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.