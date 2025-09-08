Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест

Голосеевский районный суд Киева отменил ночной домашний арест бывшему заместителю мэра Виталия Кличко Владимиру Прокопиву.

Источник: Прокопив в Facebook

Прямая речь: "Я 4 месяца провел под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, как суперопасный преступник. Затем еще месяц под ночным арестом и сейчас наконец суд решил, что, видимо, не такой и опасный я для общества, как это сначала пытались подать органы следствия".

Детали: Суд изменил ночной домашний арест на личное обязательство.

Что предшествовало: