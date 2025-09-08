Все разделы
Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 сентября 2025, 22:10
Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест
фото с facebook-страницы прокопива

Голосеевский районный суд Киева отменил ночной домашний арест бывшему заместителю мэра Виталия Кличко Владимиру Прокопиву.

Источник: Прокопив в Facebook

Прямая речь: "Я 4 месяца провел под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, как суперопасный преступник. Затем еще месяц под ночным арестом и сейчас наконец суд решил, что, видимо, не такой и опасный я для общества, как это сначала пытались подать органы следствия".

Детали: Суд изменил ночной домашний арест на личное обязательство.

Что предшествовало:

  • Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест.
  • Правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов. Вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.
  • Сам Прокопив после вручения ему подозрения заявил, что обвинения против него являются "абсурдными", а дело против него "политическое".
  • В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.

Виталий КличкосудКГГА
