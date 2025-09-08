На Сумщине под удар дрона РФ попали спасатели, в Запорожской области – женщина
Три человека пострадали за день на Сумщине от российских атак, еще одна женщина погибла в Запорожской области.
Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь Федорова: "62-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Васильевский район.
Россияне ударили FPV-дроном по Приморскому. Женщина погибла на месте".
Детали: На Сумщине в селе Николаевской сельской общины в результате атаки вражеского БПЛА ранен 69-летний мужчина. Беспилотник попал на территорию домовладения.
В Белопольской громаде под удар ударного БпЛА попали спасатели, которые выехали на место для ликвидации последствий российской атаки.
Пострадали 33-летний и 28-летний ГСЧСники. Их госпитализировали, медики проводят обследование и оказывают помощь.