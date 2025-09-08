Генштаб: На фронте произошло 158 столкновений за сутки

С начала суток 8 сентября на фронте произошло 158 боевых столкновений, из них 45 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 сентября

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 952 дроны-камикадзе и осуществили 3 449 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения.

4 раза атаковала РФ на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмовых действий в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал в районах Григорьевки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономичного, Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 33 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малиевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчика в сторону Антоновского моста.