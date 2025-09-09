В МАГАТЭ заявили о "серьезных рисках для безопасности" на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 6 из 7 столбов электропередач Запорожской атомной электростанции скомпрометированы, осталась одна работоспособная линия вне площадки, что создает серьезные риски для безопасности.

Источник: Гросси на заседании Совета управляющих в Вене, цитируют сайт МАГАТЭ, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гросси: "Только одна линия электропередач за пределами площадки остается работоспособной, что создает серьезные риски для безопасности".

Детали: По его словам, все шесть реакторов находятся в холодном отключении, и ни один из них не может быть безопасно запущен в текущих условиях: "Уровень охлаждающего пруда снизился до 13,4 м, приближаясь к порогу 12,0 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя".

Гросси добавил, что меры по изоляции впускного канала обеспечивают краткосрочное облегчение, но требуется долгосрочное решение, например, строительство насосной станции.

Прямая речь Гросси: "Постоянная военная деятельность, включая атаки очень близко к площадке ЗАЭС, вызывает серьезную обеспокоенность, добавляя стресса и риска".

Напомним:

Ранее сообщалось, что специалистов Международного агентства по атомной энергии не пустили к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии фиксирует сложности с обеспечением надежной поставки воды для охлаждения реакторов на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

"Шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки" с весны 2024 года, но все еще нуждаются в охлаждающей воде для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива", - сообщало МАГАТЭ.

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

В июле враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.

Впоследствии сообщалось, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.