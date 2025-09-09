Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МАГАТЭ заявили о "серьезных рисках для безопасности" на ЗАЭС

Ольга ГлущенкоВторник, 9 сентября 2025, 00:26
В МАГАТЭ заявили о серьезных рисках для безопасности на ЗАЭС
фото: Getty Images

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что 6 из 7 столбов электропередач Запорожской атомной электростанции скомпрометированы, осталась одна работоспособная линия вне площадки, что создает серьезные риски для безопасности.

Источник: Гросси на заседании Совета управляющих в Вене, цитируют сайт МАГАТЭ, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гросси: "Только одна линия электропередач за пределами площадки остается работоспособной, что создает серьезные риски для безопасности".

Реклама:

Детали: По его словам, все шесть реакторов находятся в холодном отключении, и ни один из них не может быть безопасно запущен в текущих условиях: "Уровень охлаждающего пруда снизился до 13,4 м, приближаясь к порогу 12,0 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя".

Гросси добавил, что меры по изоляции впускного канала обеспечивают краткосрочное облегчение, но требуется долгосрочное решение, например, строительство насосной станции.

Прямая речь Гросси: "Постоянная военная деятельность, включая атаки очень близко к площадке ЗАЭС, вызывает серьезную обеспокоенность, добавляя стресса и риска".

РЕКЛАМА:

Напомним:

Ранее сообщалось, что специалистов Международного агентства по атомной энергии не пустили к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии фиксирует сложности с обеспечением надежной поставки воды для охлаждения реакторов на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

"Шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки" с весны 2024 года, но все еще нуждаются в охлаждающей воде для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива", - сообщало МАГАТЭ.

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

В июле враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.

Впоследствии сообщалось, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.

ЗАЭСМАГАТЭоккупацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
ЗАЭС
Последствия разрушения Каховской плотины: вода в охладителе на ЗАЭС упала на 3,2 метра
Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с США и Украиной в управлении Запорожской АЭС
Россияне не пустили МАГАТЭ к новопостроенной дамбе возле Запорожской АЭС
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: