В Мексике поезд столкнулся с автобусом: 10 погибших, более 60 раненых

Десять человек погибли и по меньшей мере 61 получили ранения в центральной части Мексики в результате столкновения грузового поезда с двухэтажным пассажирским автобусом.

Источник: Reuters

Детали: По словам местных властей, столкновение произошло в промышленной зоне на шоссе между Атлакомулько, городом, расположенным примерно в 115 км к северо-западу от столицы Мехико, и Мараватио, в соседнем штате Мичоакан.

Генеральная прокуратура штата Мехико сообщила, что погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии, а другие были быстро выписаны из больницы, добавила прокуратура, не называя конкретных цифр.

Предыстория: