В Мексике поезд столкнулся с автобусом: 10 погибших, более 60 раненых
Вторник, 9 сентября 2025, 04:12
Десять человек погибли и по меньшей мере 61 получили ранения в центральной части Мексики в результате столкновения грузового поезда с двухэтажным пассажирским автобусом.
Источник: Reuters
Детали: По словам местных властей, столкновение произошло в промышленной зоне на шоссе между Атлакомулько, городом, расположенным примерно в 115 км к северо-западу от столицы Мехико, и Мараватио, в соседнем штате Мичоакан.
Генеральная прокуратура штата Мехико сообщила, что погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые из раненых находились в тяжелом состоянии, а другие были быстро выписаны из больницы, добавила прокуратура, не называя конкретных цифр.
Предыстория:
- Смертельные автобусные аварии являются частым явлением в Латинской Америке. Последний отчет мексиканского правительства о ДТП на федеральных автомагистралях показал, что в 2023 году произошло 12 099 аварий, которые привели к убыткам на сумму более 100 миллионов долларов, 6400 травмам и почти 1900 смертям.
- В феврале более 40 человек погибли на юге Мексики, когда автобус, следовавший в Табаско из туристического города Канкун, столкнулся с грузовиком-прицепом и загорелся.