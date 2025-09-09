На парламентских выборах в Норвегии побеждает Лейбористская партия, обеспечивая себе еще четыре года у власти.

Источник: NRK, The Guardian

Детали: Вскоре после закрытия участков прогнозировалось, что левоцентристы получат 89 мест, а правоцентристы – 80. Для большинства требуется минимум 85 мест.

Уже через два часа после закрытия участков и по подсчету 99% голосов, результат остался неизменным.

Лейбористская партия во главе с премьер-министром Йонасом Гаром Стьёре явно стала крупнейшей партией, но также наблюдался значительный всплеск поддержки правой Прогрессивной партии, которая, по прогнозам, за последние четыре года удвоила свою численность.

Между тем Консервативная партия потерпела худший результат на выборах за последние 20 лет.

Стьоре приветствовал результаты, преуменьшив значение любого сдвига вправо.

"Это сигнал для внешнего мира, что социал-демократия может победить даже несмотря на волну правых настроений", – сказал он радостной толпе сторонников Лейбористской партии, которые скандировали: "еще четыре года".

Выборы были чрезвычайно напряженными, в них преобладали темы стоимости жизни, налогов на богатство, инвестиций нефтяного фонда в Израиль и отношений с Дональдом Трампом (президентом США – ред.).

Также продолжались дискуссии о том, станет ли лидер партии Сильви Листауг премьер-министром в случае победы правых.

Однако результаты свидетельствуют о том, что 65-летний Стьоре, занимающий пост премьер-министра с 2021 года, вероятно, останется на этой должности, а бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который, как считается, значительно поддержал Лейбористскую партию в последние месяцы, может стать министром финансов.

В досрочном голосовании приняли участие рекордные 1,9 миллиона человек. На момент закрытия участков, по сообщениям, большинство досрочных голосов уже было подсчитано.

Несмотря на рост поддержки Прогрессивной партии, победа левоцентристов оставляет Норвегию исключением среди ее северных соседей, Швеции и Финляндии, которые возглавляют правые правительства.

Напомним: Парламентские выборы в Норвегии были вызваны выходом из коалиции в начале 2025 года Центристской партии, которая выразила несогласие с внедрением энергетической политики ЕС.

Подробнее в статье: Пропагандисты Путина среди друзей Украины: чего ждать от выборов в Норвегии