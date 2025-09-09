Все разделы
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество с КНДР

Ольга ГлущенкоВторник, 9 сентября 2025, 06:08
Си Цзиньпинь, фото: Getty Images

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать укреплять стратегические коммуникации и углублять сотрудничество с Северной Кореей.

Источник: Си в поздравительном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания его страны, цитируют KCNA, "Укринформ"

Дословно из послания Си: "Китай и КНДР являются традиционными и дружественными соседями. Защищать, укреплять и развивать отношения между Китаем и КНДР является последовательной и непоколебимой стратегической политикой Коммунистической партии Китая и правительства".

Детали: В своем послании Си упомянул о визите Кима в Пекин 3 сентября и его участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Второй мировой войне, отметив, что тогда они совместно представили план развития отношений между двумя странами на следующие годы.

Дословно из послания Си: "Китайская сторона готова объединить усилия в продвижении дружбы между Китаем и КНДР и социалистического дела двух стран путем усиленной стратегической коммуникации, активных обменов и тесного сотрудничества с КНДР"

Напомним: Си Цзиньпин, правитель РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын разговаривали о возможности дожить до 150 лет, когда направлялись на военный парад в Пекине.

После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с правителем России Владимиром Путиным в Пекине северокорейские сотрудники тщательно вытерли все предметы, к которым прикасался Ким.

