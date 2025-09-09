Все разделы
ВСУ обезвредили еще 950 российских оккупантов

Ирина БалачукВторник, 9 сентября 2025, 07:30
ВСУ обезвредили еще 950 российских оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны отминусовали 950 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 090 010 (+950) человек,
  • танков – 11 169 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 261 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 577 (+32) ед.,
  • РСЗО – 1 482 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 504 (+226) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 207 (+72) ед.,
  • специальной техники – 3 963 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
