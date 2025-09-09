ВСУ обезвредили еще 950 российских оккупантов

Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны отминусовали 950 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 090 010 (+950) человек,

танков – 11 169 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 261 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 32 577 (+32) ед.,

РСЗО – 1 482 (+1) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 504 (+226) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 61 207 (+72) ед.,

специальной техники – 3 963 (+2) ед.

Данные уточняются.