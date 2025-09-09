ВСУ обезвредили еще 950 российских оккупантов
Вторник, 9 сентября 2025, 07:30
Россия продолжает нести потери в своей захватнической войне против Украины – только за прошедшие сутки Силы обороны отминусовали 950 захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 090 010 (+950) человек,
- танков – 11 169 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 261 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 32 577 (+32) ед.,
- РСЗО – 1 482 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 504 (+226) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 207 (+72) ед.,
- специальной техники – 3 963 (+2) ед.
Данные уточняются.