Россия атаковала 84 беспилотниками, 23 дрона ударили в цели

В ночь на 9 сентября Россия атаковала 84 ударными дронами, противовоздушная оборона обезвредила 60 из них.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: С 19.00 8 сентября враг атаковал беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Реклама:

По данным Воздушных сил, более 50 из них были "Шахедами".

Сообщается, что по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА на 10 локациях.

РЕКЛАМА:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что предшествовало: Ночью 9 сентября в Запорожье в результате атаки врага возник пожар, женщина получила ранения.