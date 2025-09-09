В НАПК ответили на критику относительно проверки благосостояния генерала СБУ Витюка

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что во время мониторинга образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка, по результатам которого не было выявлено несоответствий между задекларированным и реальным уровнем жизни служащего, действовало в пределах предоставленных законом полномочий и не подвергалось внешнему влиянию на свою деятельность.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "...в ряде заявлений СМИ, общественных активистов и других источников высказывалась критика НАПК в отношении якобы поверхностного мониторинга образа жизни одного из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины. Однако Агентство действовало исключительно в пределах предоставленных законом полномочий, исследовав всю доступную на тот момент информацию и факты. Стоит подчеркнуть, что в рамках инструмента мониторинга образа жизни НАПК не может проверять такие обстоятельства, как фиктивность предпринимательской деятельности, получать доступ к личной переписке или проводить обыски. Такие полномочия принадлежат именно правоохранительным органам".

Детали: В агентстве отметили, что, обнаружив основания для проведения мониторинга образа жизни должностного лица, обратились в Офис генерального прокурора Украины.

НАПК проинформировало о проведении мониторинга и запросило информацию о наличии уголовных производств в отношении субъекта декларирования, а также о том, принимались ли меры гражданско-правового характера для признания активов необоснованными. В ответ было сообщено об отсутствии таких фактов.

При этом в агентстве отмечают, что результаты мониторинга образа жизни НАПК и результаты досудебного расследования правоохранительных органов могут отличаться из-за разного объема инструментов, закрепленных в их полномочиях.

Дословно: "Попутно НАПК заявляет об отсутствии какого-либо внешнего влияния на свою деятельность во всех направлениях работы. В связи с позицией, высказанной прокурором САП во время судебного заседания, Агентство направило официальное обращение с просьбой предоставить фактические обоснования, на которые он опирался в своем выступлении. НАПК ожидает оперативного ответа от САП и, в случае необходимости, готово принять соответствующие меры".

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.

Предыстория:

21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.

На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.

Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

