На юге и западе Украины пройдут дожди

Ирина БалачукВторник, 9 сентября 2025, 12:34
На юге и западе Украины пройдут дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, на юге, западе, в Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди с грозами.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "10 сентября в южной части, 11-12 сентября в западных, 12 сентября также местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы, днем в четверг в западных областях умеренные, местами значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков".

Детали: Температура ночью 10-18°, днем 22-28°, в четверг в западных областях, в пятницу в Украине, кроме юго-востока, понижение дневной температуры на 3-5°.

В Киеве 10 сентября без осадков, ночью 14-16°, днем до 24-26°, ветер восточный, 5-10 м/с.

11 и 12 сентября в столице без осадков, ночью 12-14°, днем до +24°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

