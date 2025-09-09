"Украинская правда" объявляет набор в Школу журналистики

Школа журналистики "Украинской правды" объявляет набор на свою образовательную программу, которая продлится с октября до конца декабря.

Участники курса узнают о том, как писать новости и аналитические материалы, как проводятся расследования, что такое новая экономика, как правильно писать о технологиях и оборонке, научатся брать интервью, узнают больше о военных репортажах, будут работать с базами данных, подкастами, видео и многом другом.

Курс состоит из четырех офлайн-модулей. Обучение будет проходить в удобном формате интенсивов выходного дня. Предварительные даты модулей: 11-12 октября, 1-2 ноября, 22-23 ноября, 13-14 декабря.

Модуль I. Новости, аналитика, источники информации (11-12 октября)

Модуль II. Расследования, базы данных, военный репортаж, OSINT (1-2 ноября)

Модуль III. Экономическая журналистика, новая экономика, технологии, оборонка (22-23 ноября)

Модуль IV. Нативная реклама, спецпроекты, видео, подкасты (13-14 декабря)

Все, кто желает стать студентами "Школы журналистики", должны заполнить анкету. Заявки принимаются до 24 сентября 2025 года включительно.

Обучение в Школе бесплатное, как и проживание и питание представителей региональных медиа во время модулей. Слушатели Школы покрывают только транспортные расходы.

Участие во всех модулях является обязательным!

Проект направлен не только на образование журналистов, но и на создание дружеского сообщества выпускников, которые всегда могут рассчитывать на поддержку тренеров, организаторов и друг друга в реализации своих журналистских замыслов и проектов.

Школа журналистики способствует размещению лучших статей своих студентов.

Читайте отзывы предыдущей группы выпускников по ссылке.