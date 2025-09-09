Все разделы
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 9 сентября 2025, 15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
Ирина Мудрая, фото: facebook

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сообщила, что в Гааге в Нидерландах начался финальный раунд переговоров по запуску компенсационного механизма для Украины, через который будут осуществляться выплаты пострадавшим в результате российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Facebook Мудрой

Детали: По ее словам, 9 сентября в Гааге стартовал заключительный раунд переговоров по компенсационному механизму для Украины, который будет работать на основе уже созданного Реестра ущерба от агрессии РФ. В них принимают участие представители 56 стран, а также ЕС и Совета Европы.

"Это будет проверка для мира: готов ли он сказать агрессору – "ты заплатишь за каждую разрушенную жизнь и за каждый разрушенный дом", – отметила она.

Ранее она прогнозировала, что компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявки пострадавших в рамках этого механизма, заработает в 2026 году.

Предыстория:

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским

российско-украинская войнаУкраина
