В Непале власти запретили соцсети: во время протестов погибли 19 человек, премьер уходит в отставку

Алена Мазуренко
Вторник, 9 сентября 2025, 17:37
Премьер-министр Непала К.П. Шарма Оли подал в отставку после того, как антикоррупционные демонстранты проигнорировали бессрочный комендантский час и вступили в столкновения с полицией, на следующий день после того, как 19 человек погибли во время жестоких протестов, вызванных запретом социальных сетей.

Reuters

Детали: Сообщается, что в понедельник правительство Непала сняло запрет после того, как протесты усилились и люди пытались штурмовать парламент.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Во время беспорядков было убито 19 протестующих и более 100 получили ранения.

Во вторник протесты не утихли, что вынудило премьера уйти в отставку. Двое его коллег по кабинету министров поздно вечером в понедельник подали в отставку, заявив, что не хотят продолжать работу по моральным соображениям.

"Учитывая неблагоприятную ситуацию в стране, я подаю в отставку с сегодняшнего дня, чтобы способствовать решению проблемы и помочь решить ее политическим путем в соответствии с конституцией", - заявил Оли в своем письме об отставке на имя президента Рамчандры Пауделя.

Помощник Пауделя сообщил журналистам, что отставка была принята и президент начал "процесс и обсуждение кандидатуры нового лидера".

Протестующие тем временем вошли в здание парламента, в то время как из некоторых частей здания поднимался дым.

На прошлой неделе правительство Оли ввело запрет на социальные сети, заблокировав доступ к нескольким онлайн-платформам после того, как заявило, что эти платформы не смогли зарегистрироваться в правительстве.

Это решение вызвало волну протестов в стране. Мотивируя это тем, что молодые непальцы публиковали в социальных сетях посты о "роскошной жизни семей и детей коррумпированных политиков и государственных служащих", а правительство в ответ на это закрыло доступ к социальным сетям.

Организаторы протестов назвали их "демонстрациями поколения Z", вызванными разочарованием молодежи из-за бездействия правительства в борьбе с коррупцией и расширении экономических возможностей.

Критики заявили, что это была попытка подавить свободу слова, но правительство отрицает эти обвинения, ссылаясь, среди прочего, на злоупотребление социальными сетями для распространения дезинформации и мошенничества.

После отставки Оли так и не ответил прямо на жалобы протестующих на коррупцию.

Предыстория:

  • Протестующие поджигали шины на некоторых дорогах, бросали камни в полицейских в спецсредствах и преследовали их по узким улочкам.
  • Свидетели также рассказали, что протестующие поджигали дома некоторых политиков в Катманду, а местные СМИ сообщили, что некоторые министры были вывезены в безопасное место военными вертолетами.
  • Помощник Оли сообщил, что частная резиденция премьера также была подожжена. Свидетели говорят, что район Сингха Дурбар, где находится офис премьер-министра и другие министерства, а также здание парламента, был подожжен.
  • Управление гражданской авиации Непала сообщило, что аэропорт столицы Катманду был закрыт, поскольку дым от костров, разведенных протестующими, может угрожать безопасности самолетов.

