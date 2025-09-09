Писториус: Германия уже передала Украине первые пусковые установки из двух систем Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передает Украине две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Писториуса в начале заседания формата "Рамштайн" в Лондоне

Детали: Писториус заявил, что кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов Украине, "Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину".

"Первые пусковые установки уже переданы Украине", – подчеркнул глава Минобороны Германии.

Также он поблагодарил Норвегию за то, что она "согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot".

"Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot", – добавил он.

