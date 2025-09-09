Все разделы
Писториус: Германия уже передала Украине первые пусковые установки из двух систем Patriot

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 9 сентября 2025, 18:04
Писториус: Германия уже передала Украине первые пусковые установки из двух систем Patriot
Борис Писториус. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передает Украине две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Писториуса в начале заседания формата "Рамштайн" в Лондоне

Детали: Писториус заявил, что кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов Украине, "Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину".

"Первые пусковые установки уже переданы Украине", – подчеркнул глава Минобороны Германии.

Также он поблагодарил Норвегию за то, что она "согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot".

"Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot", – добавил он.

Напомним:

  • 24 августа стало известно, что Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.
  • "Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", – заявил тогда премьер-министр Йонас Гар Стьоре.
  • На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами, речь шла о необходимости усиления украинской ПВО, большего привлечения союзников в украинское производство дронов, усиления давления на Россию.
  • Государственный департамент США одобрил потенциальную продажуоборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.

