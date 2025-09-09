Писториус: Германия уже передала Украине первые пусковые установки из двух систем Patriot
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передает Украине две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Писториуса в начале заседания формата "Рамштайн" в Лондоне
Детали: Писториус заявил, что кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов Украине, "Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину".
"Первые пусковые установки уже переданы Украине", – подчеркнул глава Минобороны Германии.
Также он поблагодарил Норвегию за то, что она "согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot".
"Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot", – добавил он.
Напомним:
- 24 августа стало известно, что Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.
- "Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", – заявил тогда премьер-министр Йонас Гар Стьоре.
- На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами, речь шла о необходимости усиления украинской ПВО, большего привлечения союзников в украинское производство дронов, усиления давления на Россию.
- Государственный департамент США одобрил потенциальную продажуоборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.