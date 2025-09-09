Все разделы
Зеленский об ударе по Яровой: Россияне точно знали, что бьют по гражданским

Татьяна ОлейникВторник, 9 сентября 2025, 18:30
Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к санкциям против РФ после ее удара по гражданскому населению в поселке Яровая в Донецкой области.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Ужасный сегодня был удар россиян по поселку Яровая в Донецкой области - удар управляемой авиабомбы. Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским.

Это были обычные люди, которые получали пенсии. По состоянию на сейчас известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам - по нашим людям, по нашему государству".

Детали: Президент добавил, что отсутствие достаточно сильной реакции Путин воспринимает как разрешение воевать дальше.

Прямая речь: "Без новых санкций не будет прогресса в дипломатии и во всех попытках завершить войну. И время важно. Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ударило ощутимо и без задержек именно по российской военной машине - именно по тем отраслям и сферам, которые влияют на агрессию. Отложенные эффекты на экономику не работают - россияне постоянно это доказывают новыми ударами".

Что предшествовало:

Российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям. Известно о 24 погибших и 19 раненых людей.

