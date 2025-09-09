В Польше разоблачили белорусского агента – дипломата Беларуси высылают из страны
Вторник, 9 сентября 2025, 19:10
Глава польского правительства Дональд Туск объявил, что Агентство внутренней безопасности страны 8 сентября задержало белорусского агента.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Туска в соцсети Х
Исправлено в 20:48: Сначала в заголовке было написано, что в Польше задержали белорусского агента-дипломата, однако речь идет о том, что Польша выслала белорусского дипломата после того, как задержала агента.
Детали: Туск заявил, что белорусского агента удалось задержать в результате сотрудничества, в частности, со службами Румынии и Чехии.
"Белорусский дипломат, который поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб против нашей страны, также будет выслан из Польши", – заявил Туск.
Напомним:
- Обратим внимание, что накануне спецслужбы Румынии, Венгрии и Чехии объявили о ликвидации белорусской разведывательной сети,созданной в Европе, а Прага дополнительно высылает одного сотрудника белорусского посольства.
- 9 сентября Туск заявил, что его страна на этой неделе закроет границу с Беларусью на фоне предстоящих учений "Запад-2025".