В Польше разоблачили белорусского агента – дипломата Беларуси высылают из страны

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 9 сентября 2025, 19:10
В Польше разоблачили белорусского агента – дипломата Беларуси высылают из страны
Иллюстративное фото: Getty Images

Глава польского правительства Дональд Туск объявил, что Агентство внутренней безопасности страны 8 сентября задержало белорусского агента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Туска в соцсети Х

Исправлено в 20:48: Сначала в заголовке было написано, что в Польше задержали белорусского агента-дипломата, однако речь идет о том, что Польша выслала белорусского дипломата после того, как задержала агента.

Детали: Туск заявил, что белорусского агента удалось задержать в результате сотрудничества, в частности, со службами Румынии и Чехии.

"Белорусский дипломат, который поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб против нашей страны, также будет выслан из Польши", – заявил Туск.

Напомним:

