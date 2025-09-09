В Польше разоблачили белорусского агента – дипломата Беларуси высылают из страны

Глава польского правительства Дональд Туск объявил, что Агентство внутренней безопасности страны 8 сентября задержало белорусского агента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Туска в соцсети Х

Исправлено в 20:48: Сначала в заголовке было написано, что в Польше задержали белорусского агента-дипломата, однако речь идет о том, что Польша выслала белорусского дипломата после того, как задержала агента.

Детали: Туск заявил, что белорусского агента удалось задержать в результате сотрудничества, в частности, со службами Румынии и Чехии.

"Белорусский дипломат, который поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб против нашей страны, также будет выслан из Польши", – заявил Туск.

