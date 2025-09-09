Оружие, из которого убили Парубия, пока не нашли
Оружие, из которого 30 августа во Львове убили украинского политика Андрея Парубия, пока не нашли.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя руководителя Львовской областной прокуратуры Алексея Уманца
Прямая речь: "Сейчас поиски оружия продолжаются. В данный момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал (выбросил оружие – ред.), это участок лесной местности".
Детали: На месте преступления нашли восемь гильз. Четыре попали в тело политика.
По материалам уголовного дела, во время обыска в квартире подозреваемого нашли боеприпасы и военные знаки отличия, два пиротехнических изделия, 50 гильз и 85 контейнеров для пластиковых гильз. Также были изъяты лист с выдержкой статей законодательства, флешки, мобильные телефоны, 33 ордена и медали СССР и Украины, 25 значков и металлические звездочки.
52-летнему подозреваемому Михаилу Сцельникову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.
Напомним:
- 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
- На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает — российский след.
- В комментарии журналистам подозреваемый признал свою вину, назвал свои действия "местью украинской власти", а также назвал ложной информацию о том, что российские спецслужбы его шантажировали. Он также заявил, что ждет скорейшего приговора для себя, чтобы его обменяли на военнопленных и он смог найти тело своего сына.