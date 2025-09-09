Оружие, из которого убили Парубия, пока не нашли

Оружие, из которого 30 августа во Львове убили украинского политика Андрея Парубия, пока не нашли.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя руководителя Львовской областной прокуратуры Алексея Уманца

Прямая речь: "Сейчас поиски оружия продолжаются. В данный момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал (выбросил оружие – ред.), это участок лесной местности".

Реклама:

Детали: На месте преступления нашли восемь гильз. Четыре попали в тело политика.

По материалам уголовного дела, во время обыска в квартире подозреваемого нашли боеприпасы и военные знаки отличия, два пиротехнических изделия, 50 гильз и 85 контейнеров для пластиковых гильз. Также были изъяты лист с выдержкой статей законодательства, флешки, мобильные телефоны, 33 ордена и медали СССР и Украины, 25 значков и металлические звездочки.

52-летнему подозреваемому Михаилу Сцельникову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

РЕКЛАМА:

Напомним: