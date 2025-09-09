Опрос: небольшое большинство европейцев хочет отставки фон дер Ляйен после соглашения с США

По данным опроса Eurobazooka, более половины граждан ЕС считают, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна уйти с поста из-за торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: На вопрос о будущем фон дер Ляйен 39% респондентов ответили, что "очень одобряют" ее отставку, 21% – "скорее одобряют", и только 8% – "очень против".

Большинство критики связано с торговым соглашением между ЕС и США, заключенным этим летом после того, как президент США Дональд Трамп угрожал ввести 30-процентные пошлины на европейский экспорт в случае отсутствия договоренности.

Согласно опросу, 52% респондентов заявили, что чувствуют себя "униженными" этим соглашением, особенно во Франции (65%) и Испании (56%).

Три четверти опрошенных считают, что фон дер Ляйен не смогла защитить европейские интересы, а только 19% оценили ее деятельность положительно. 77% респондентов считают, что соглашение в основном выгодно экономике США, а 42% прогнозируют, что больше всего пострадают европейские компании.

Опрос Eurobazooka был проведен компанией Cluster17 в конце августа – начале сентября во Франции, Испании, Италии, Германии и Польше. В каждой стране в исследовании приняли участие около 1000 человек.

