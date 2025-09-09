Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении прямых трансляций заседаний парламента телеканалом "Рада".

Источник: председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, сайт Верховной Рады

Детали: По словам Юрчишина, ближайшее заседание Верховной Рады состоится 16 сентября и будет транслироваться в прямом эфире. Он поблагодарил коллег в парламенте за поддержку постановления и назвал решение результатом давления общества и СМИ, которые требовали большей открытости работы парламента.

Прямая речь Юрчишина: "Ближайшее заседание – 16 сентября, эта дата должна стать началом, с которого вы постоянно сможете видеть трансляции в прямом эфире на Телеканале Рада

Теперь точно: достигли. Вы достигли. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа.

Ну что, ждем 16 сентября!"

