Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении прямых трансляций заседаний парламента телеканалом "Рада".
Источник: председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, сайт Верховной Рады
Детали: По словам Юрчишина, ближайшее заседание Верховной Рады состоится 16 сентября и будет транслироваться в прямом эфире. Он поблагодарил коллег в парламенте за поддержку постановления и назвал решение результатом давления общества и СМИ, которые требовали большей открытости работы парламента.
Прямая речь Юрчишина: "Ближайшее заседание – 16 сентября, эта дата должна стать началом, с которого вы постоянно сможете видеть трансляции в прямом эфире на Телеканале Рада
Теперь точно: достигли. Вы достигли. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа.
Ну что, ждем 16 сентября!"
Что было раньше:
- 1 сентября на сайте парламента появился проект постановления от ряда нардепов о возобновлении трансляций Рады, в "Слуге народа" сообщили, что поддержат его. В проекте постановления, в частности, отмечалось, что "прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации не осуществлялись с целью обеспечения мер безопасности. В то же время текущая ситуация с безопасностью, учитывая ее изменение, во многих случаях позволяет возобновить трансляции без создания дополнительных рисков".
- 4 сентября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за возобновление трансляций заседаний парламента с середины сентября.
- 30 июля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заседания парламента не транслируются в режиме реального времени "из соображений безопасности" с начала полномасштабной войны в 2022 году.