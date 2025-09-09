Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады

Анастасия ПроцВторник, 9 сентября 2025, 20:32
Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады
фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении прямых трансляций заседаний парламента телеканалом "Рада".

Источник: председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, сайт Верховной Рады

Детали: По словам Юрчишина, ближайшее заседание Верховной Рады состоится 16 сентября и будет транслироваться в прямом эфире. Он поблагодарил коллег в парламенте за поддержку постановления и назвал решение результатом давления общества и СМИ, которые требовали большей открытости работы парламента.

Реклама:

Прямая речь Юрчишина: "Ближайшее заседание – 16 сентября, эта дата должна стать началом, с которого вы постоянно сможете видеть трансляции в прямом эфире на Телеканале Рада

Теперь точно: достигли. Вы достигли. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа.

Ну что, ждем 16 сентября!"

РЕКЛАМА:

Что было раньше:

  • 1 сентября на сайте парламента появился проект постановления от ряда нардепов о возобновлении трансляций Рады, в "Слуге народа" сообщили, что поддержат его. В проекте постановления, в частности, отмечалось, что "прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации не осуществлялись с целью обеспечения мер безопасности. В то же время текущая ситуация с безопасностью, учитывая ее изменение, во многих случаях позволяет возобновить трансляции без создания дополнительных рисков".
  • 4 сентября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за возобновление трансляций заседаний парламента с середины сентября.
  • 30 июля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заседания парламента не транслируются в режиме реального времени "из соображений безопасности" с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
Верховная Рада
После волны протестов из-за НАБУ и САП Рада решила штрафовать министров – УП
"Слуги" создали Раду коалиции для координации работы ВР, ОП и правительства 
В "Слуге народа" разработали "правило 133", которое будет влиять на судьбу законопроектов
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: