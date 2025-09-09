Все разделы
Латвия выделяет 5 миллионов евро на инициативу НАТО и США для Украины

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 9 сентября 2025, 20:55
Латвия выделяет 5 миллионов евро на инициативу НАТО и США для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Кабинет министров Латвии 9 сентября одобрил решение о финансировании инициативы НАТО и США PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), которая предусматривает помощь Украине в сфере безопасности и обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Латвии

Детали: Кабинет министров Латвии поддержал проект постановления о выделении 5 млн евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины.

Согласно решению правительства, вклад Латвии в 2025 году составит 5 млн евро, из которых 3 млн евро будут выделены из бюджета Министерства обороны, а 2 млн евро – из бюджета Министерства иностранных дел.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку это единственный способ усилить ее способность защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также победить в борьбе против государства-агрессора, России", – заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, инициатива PURL является способом предоставить Украине американское оружие, которое "уже повысило ее боевые возможности в критические моменты, чтобы удержать линию фронта, провести контрнаступление и продемонстрировать поддержку Украины со стороны США".

Министр иностранных дел Байба Браже подчеркнула, что финансовый вклад Латвии в приобретение американского оружия для поддержки Вооруженных Сил Украины является четким сигналом о готовности НАТО и его союзников удовлетворить приоритетные военные потребности Украины и укрепить коллективную безопасность в Европе.

"Вклад Латвии является политической и практической демонстрацией солидарности, подтверждающей готовность Латвии вместе с союзниками защищать международный порядок от российской агрессии", – добавила она.

Напомним:

  • Бельгия недавно объявила о выделении 100 млн евро, тогда как Канада– $500 млн, Германия – $500 млн, а Литва – $30 млн.
  • Люксембург и Эстония также планируют присоединиться к финансированию американского оружия для Украины.

ЛатвияСШАНАТО
