Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: 47 раз атаковал враг на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 9 сентября 2025, 22:28
Генштаб: 47 раз атаковал враг на Покровском направлении
фото - 28 омбр

С начала суток на фронте состоялось 152 боевых столкновения, из них 47 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1977 дронов-камикадзе и осуществили 3416 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений.

Враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг 20 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян три раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Сечневое, Терновое, Новоивановка.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоВ российском Смоленске громкие взрывы: очевидцы публикуют кадры атаки дронов
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
видеоНа Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ
В Румынии продолжается спасательная операция 23-летних украинцев, которые заблудились в горах
За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога
Все новости...
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании "Рамштайн"
Латвия выделяет 5 миллионов евро на инициативу НАТО и США для Украины
Сибига поговорил с Сийярто об агрессии РФ и движении Украины в ЕС
Россия атакует Украину ударными БпЛА: В Киеве объявили тревогу
Последние новости
08:46
текстКомпании хотят открытия экспорта оружия, государство – против. Как разворачивается самый острый спор в оборонной индустрии
08:46
В Польше нашли остатки уже 17 российских дронов
08:45
фото, дополненоРоссияне нанесли удар по Сумам: погиб мужчина, бушевал пожар
08:28
Детектив НАБУ попал в ДТП в Ивано-Франковской области, был трезв – бюро
08:20
Генштаб: На фронте зафиксировали 195 боевых столкновений за сутки
08:07
Украина уверенно переиграла Италию в женской Евролиге пляжного футбола
07:55
Туск: Отвергаем все манипуляции, что за вторжением дронов стоит Украина
07:47
ВСУ обезвредили еще 890 оккупантов за сутки
07:34
В Германии говорят о необходимости увеличить количество активных военных на 100 тысяч – СМИ
06:43
В РФ заявили, что в нефтеналивном порту "Приморск" горело судно из-за атаки беспилотников
Все новости...
Реклама:
Реклама: