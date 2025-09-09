Генштаб: 47 раз атаковал враг на Покровском направлении

С начала суток на фронте состоялось 152 боевых столкновения, из них 47 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1977 дронов-камикадзе и осуществили 3416 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений.

Враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг 20 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян три раза атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Сечневое, Терновое, Новоивановка.