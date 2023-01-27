Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Ранкова доза

Подкаст "Ранкова доза" возвращается! Трейлер второго сезона

Роман Романюк — Пятница, 27 января 2023, 16:18

"Ранкова доза" – це подкаст, який ми запустили ще в далекому та спокійному 2019 році. В цьому подкасті відомі митці, письменники, політики та блогери розказували вам свої улюблені літературні історії, які ми потім озвучували.

Наступного тижня ми повертаємось з новим сезоном і у трошки оновленому форматі. Зараз ви можете прослухати трейлер, підписатись на подкаст "Ранкова доза" на зручній для вас подкаст-платформі, якщо ви ще не підписані. 

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

Реклама:
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
9 июля 2023, 17:26 — Михаил Кригель
Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
8 июля 2023, 16:50 — Алина Фролова
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
8 июля 2023, 10:22 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов