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Ранкова доза

Подкаст "Ранкова доза" возвращается! Трейлер второго сезона

Евгений Будерацкий — Пятница, 27 января 2023, 17:18

"Ранкова доза" – це подкаст, який ми запустили ще в далекому та спокійному 2019 році. В цьому подкасті відомі митці, письменники, політики та блогери розказували вам свої улюблені літературні історії, які ми потім озвучували.

Наступного тижня ми повертаємось з новим сезоном і у трошки оновленому форматі. Зараз ви можете прослухати трейлер, підписатись на подкаст "Ранкова доза" на зручній для вас подкаст-платформі, якщо ви ще не підписані. 

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

Литературный подкаст "Ранкова доза" - это совместный проект "Украинской правды" и Украинского института книги.

Каждое утро в 8:00 известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. Каждое утро вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

Подкаст "Ранкова доза" возвращается! Трейлер второго сезона
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