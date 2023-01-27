Подкаст "Ранкова доза" возвращается! Трейлер второго сезона
"Ранкова доза" – це подкаст, який ми запустили ще в далекому та спокійному 2019 році. В цьому подкасті відомі митці, письменники, політики та блогери розказували вам свої улюблені літературні історії, які ми потім озвучували.
Наступного тижня ми повертаємось з новим сезоном і у трошки оновленому форматі. Зараз ви можете прослухати трейлер, підписатись на подкаст "Ранкова доза" на зручній для вас подкаст-платформі, якщо ви ще не підписані.
Ранкова доза
Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.
В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.
"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.
Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.