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Ранкова доза

"Ранкова доза" Киева. Романюк рекомендует Нечуя-Левицкого

Роман Романюк — Вторник, 31 января 2023, 08:00

"Ранкова доза" повертається. У першому епізоді — журналіст "Української правди" та автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з повісті "Хмари" Івана Нечуя-Левицького.

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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"Хмари" — це один з ранніх творів Нечуя-Левицького.

"Ця повість не здобула великої слави в української публіки, хоча є доволі цікавою в плані того, як в ній передане життя Києва і контраст між Києвом, околицями та провінцією", - каже у вступі до цього епізоду Роман Романюк.

Якщо вам хочеться ще трошки Києва, прогулянок Володимирською гіркою, вистав у Шато та феєрверків у Царському саду, то цей епізод для вас.

Якщо ж вам і цього не досить, то ви також можете послухати інший епізод "Ранкової дози", де письменниця Гаська Шиян радила "Місто" Валер'яна Підмогильного:

Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

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