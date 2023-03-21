Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Ранкова доза

Утренняя доза лидерства. Резников рекомендует Джонсона

Роман Романюк — Вторник, 21 марта 2023, 09:40

"Ранкова доза" повертається. У третьому епізоді нового сезону міністр оборони Олексій Резніков рекомендує уривок з книжки колишнього прем’єра Британі Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію".

Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, формував світову політику.

Ви послухаєте уривок про те, яким би міг бути світ, якби один щойно призначений міністр Великої Британії Вінстон Черчилль одного конкретного дня 1940 року погодився на вмовляння групи осіб, яка пропонувала йому почати мирові переговори з Адольфом Гітлером.

Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати всю книгу "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" ви можете за посиланням.

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

Реклама:
Андрей Загороднюк: "В случае России и Украины нет зоны возможного соглашения"
20 декабря 2023, 16:20 — Алина Фролова
"Лучшие друзья" не только для девушек. Научный взгляд на бриллианты и другие драгоценные камни
19 декабря 2023, 17:27 — Дмитрий Симонов
Миллиарды под елку. Все о помощи США, которую мы уже имеем, ожидаем и рискуем не получить
18 декабря 2023, 15:59 — Алена Куренкова
Жизнь и гибель переправ: дорога ВСУ на Херсон глазами инженерной группы. Аудиоверсия
18 декабря 2023, 11:57 — Ольга Кириленко
"Поезд дальше не едет". Почему в столице произошел транспортный коллапс и можно ли было его избежать?
14 декабря 2023, 16:01 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
17 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
196 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
42 эпизода
Хроніки економіки
48 эпизодов
УП. Вголос
40 эпизодов
(не)Безпечна Країна
32 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
74 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов