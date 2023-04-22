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Ранкова доза

"Ранкова доза" смены эпох. Екатеринослав-Днепр В. Домонтовича

Роман Романюк — Суббота, 22 апреля 2023, 12:16

У новому епізоді подкасту "Ранкова доза" автор проєкту журналіст Роман Романюк рекомендує слухачам поринути в атмосферу зміни епох у місті Дніпро:

"Цього разу ми послухаємо уривок із тексту, якому б годилося бути куди більш визнаним і пошанованим українською публікою – роману В. Домонтовича "Без грунту".

Він нас цікавить своїм яскравим, характерологічно точним, довершеним змалюванням одного із нинішніх мегаполісів України - Дніпра.

Щоправда, в часи Домонтовича у 20-30 роках минулого століття місто ще називалось Катеринославом і щойно переживало свою трансформацію із провінційного гарячого степового міста у промислового монстра.

Власне, саме цей перехід, захоплений поглядом і пером письменника, є одним із найбільш цікавих урбаністичних зрізів в усій літературі "Розстріляного Відродження".

Окремо перед прослуховуванням раджу почитати біографію самого Петрова-Домонтовича. Це окремий гостросюжетний шпигунський екшн"

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

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